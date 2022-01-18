ФИФА аннулировала желтые карточки сборной Украины перед матчем с Шотландией в отборе на ЧМ-2022

ФИФА решила аннулировать желтые карточки перед плей-офф квалификации чемпионата мира. Речь идет о тех предупреждениях, которые получили футболисты в матчах отбора. В их числе и игроки сборной Украины.

Решение ФИФА касается 107 футболистов из 12 сборных, которые выступят в полуфинале плей-офф квалификации и которые были за одно предупреждение от дисквалификации.

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Следовательно, если игрок получит желтую карточку в этом матче, но его команда выйдет в финал, то он не будет дисквалифицирован.

Однако решение не касается тех случаев, когда футболисты будут вынуждены пропустить первый матч плей-офф из-за перебора желтых карточек в матчах группового этапа отбора.

В сборной Украины было шесть игроков, которые могли в случае получения желтой карточки пропустить финальный матч. Это Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Илья Забарный. Теперь им такая дисквалификация не грозит.

Напомним, что в полуфинале плей-офф наша команда сыграет 24 марта на выезде против Шотландии. В случае победы наша команда в финальном поединке сойдется с победителем пары Уэльс – Австрия. Эта игра тоже состоится на выезде 29 марта. Победитель финального матча получит путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре.