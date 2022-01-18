Рішення ФІФА стосується 107 футболістів з 12 збірних, які виступлять у півфіналі плей-офф кваліфікації, і які були за одне попередження від дискваліфікації.

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Відтак якщо гравець отримає жовту картку у цьому матчі, але його команда вийде у фінал, то він не буде дискваліфікований.

Однак рішення не стосується тих випадків, коли футболісти будуть змушені пропустити перший матч плей-офф через перебір жовтих карток у матчах групового етапу відбору.

В збірній України було шість гравців, які могли у випадку отримання жовтої картки пропустити фінальний матч. Це Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Андрій Ярмоленко та Ілля Забарний. Тепер їм така дискваліфікація не загрожує.

Нагадаємо, що в півфіналі плей-офф наша команда зіграє 24 березня на виїзді проти Шотландії. У випадку перемоги, наша команда у фінальному поєдинку зійдуться з переможцем пари Уельс – Австрія. Ця гра теж відбудеться на виїзді 29 березня. Переможець фінального матчу отримає путівку на чемпіонату світу 2022 в Катарі.