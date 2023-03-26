Международная федерация запретила шпажисткам сфотографироваться с баннером, посвященным Украине

Международная федерация фехтования в очередной раз совершила глупость. На этот раз они не позволили акцентировать внимание на баннере, посвященном Украине.

FIE запретила украинским шпажисткам сфотографироваться с баннером, на котором указано количество убитых Россией спортсменов. Украинки громко отреагировали на ситуацию.

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В попытке скрыть правду

Инцидент произошел во время Кубка мира в китайском Нанкине. Украинки готовились сделать фото с баннером "Ангелы спорта". На плакате указано количество украинских спортсменов, убитых Россией. Представители Международной федерации фехтования почему-то не понравилась такая инициатива шпажисток, поэтому они откровенно пытались помешать украинкам напомнить миру, что спорт не может быть вне политики.

Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: "Как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соревноваться? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?

– сказала украинская шпажистка Дарья Варфоломеева.

Видео инцидента:

Напомним, что ранее Международная федерация фехтования запретила сборной США одевать фильмы с украинской символикой.