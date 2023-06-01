FIE пробила очередное дно: соревнования по фехтованию на Европейских играх лишили рейтинговых очков

Руководство FIE решило наказать организаторов Европейских игр за недопуск российских и белорусских спортсменов. Теперь чиновники придумали дополнительный турнир для олимпийской квалификации.

В марте 2023 года организаторы III Европейских игр, которые пройдут в Польше, подтвердили свое предыдущее решение не допустить к соревнованиям российских и белорусских атлетов. Однако такие действия не понравились пророссийским лоббистам в FIE.

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FIE отстаивает интересы россиян

Временный президент Международной федерации фехтования (FIE) Эмануэль Кациадакис сообщил, что индивидуальные соревнования на Европейских играх будут лишены статуса ЧЕ и рейтинговых очков, влияющих на олимпийскую квалификацию.

Только командные соревнования по фехтованию на Европейских играх 2023 будут признаны командными чемпионатами Европы и будут действительны для набора баллов олимпийской квалификации.

FIE обязала Европейскую конфедерацию фехтования срочно организовать отдельный индивидуальный чемпионат Европы 2023 в июне перед ЧМ в Милане. Очки, полученные в этом соревновании, будут действительны для олимпийской квалификации. Очевидно, что россияне и белорусы будут допущены на соревнования в статусе нейтральных спортсменов.

Индивидуальный чемпионат Европы по фехтованию состоится в Болгарии с 16 по 18 июня. Европейские игры стартуют 21 июня и продлятся до 2 июля.