Международная федерация баскетбола пролонгировала отстранение сборных и клубных команд стран-агрессоров. Решение организации бессрочно.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным ассоциациям рассмотреть возвращение атлетов из стран-агрессоров в нейтральном статусе. Однако подобная амнистия не касается командных видов спорта.

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Дисквалификация стран-террористок продолжается

Подтверждением тому стало недавнее решение Международной федерации баскетбола о продолжении отстранения России и Белоруссии от турниров. Раньше ФИБА не допустила сборные из стран-террористок к отбору Игр-2024, а также лишила возможности поучаствовать в квалификации на Евробаскет-2025. Бан для россиян и белорусов также действует на молодежные чемпионаты Европы. Эти отстранения действуют для мужских и женских сборных.

Также отстранение касается баскетбольных клубов из РФ и РБ, которые остаются вне турниров ФИБА. Решение распространяется и на соревнования по баскетболу 3х3.

В решении ФИБА отмечается, что дисквалификация бессрочна, но может быть пересмотрена на следующем собрании.

Отметим, что российские сборные проводят тренировочные сборы в надежде на скорый возврат. Баскетболисты из РФ играют товарищеские поединки с такими же изгоями цивилизационного мира – командами Беларуси и Ирана. Однако, из-за безумия своего кремлевского диктатора, продолжают молча притворяться будто ничего не произошло.