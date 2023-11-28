У березні 2023 року МОК рекомендував спортивним асоціаціям розглянути повернення атлетів з країн-агресорів у нейтральному статусі. Проте така амністія не стосується командних видів спорту.

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Дискваліфікація країн-терористок триває

Підтвердженням цього стало нещодавнє рішення Міжнародної федерації баскетболу щодо продовження відсторонення Росії та Білорусі від турнірів. Раніше ФІБА не допустила збірні з країн-терористок до відбору Ігор-2024, а також позбавила можливості взяти участь у кваліфікації на Євробаскет-2025. Бан для росіян та білорусів діє також на молодіжні чемпіонати Європи. Ці відсторонення діють для чоловічих та жіночих збірних.

Також відсторонення стосується баскетбольних клубів з РФ та РБ, які залишаються поза турнірами ФІБА. Рішення розповсюджується і на змагання у баскетболі 3х3.

У рішенні ФІБА зазначається, що дискваліфікація є безстроковою, але може бути переглянута на наступних зборах.

Зазначимо, що російські збірні проводять тренувальні збори у сподіванні скорого повернення. Баскетболісти з РФ грають товариські поєдинки з такими ж ізгоями цивілізаційного світу – командами Білорусі та Ірану. Проте, через божевілля свого кремлівського диктатора, продовжують мовчки удавати ніби нічого не сталося.