Поддерживающий Украину Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель объявил об окончании карьеры

Сезон-2022 станет последним для Себастьяна Феттеля. Немецкий пилот в возрасте 35 лет прощается с Формулой-1.

Легендарный пилот прощается с миром автогонка

28 июля появилось печальное известие для поклонников опытного гонщика Формулы-1. Хотя недавно в СМИ были слухи, что Себастьян Феттель попытается продлить контракт. Но все перевернулось с ног на голову. Пора проститься с миром автогонки.

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35-летний Феттель заканчивает карьеру в статусе 4-х разового чемпиона Формулы-1. Все титулы завоевывал в период с 2010 – 2013 годов с командой Red Bull.

В карьере Себастьян выступал не только за "красных". Также соревновался в составе Ferrari и Aston Martin. В команде последних выступает в своем прощальном сезоне-2022.

По состоянию на 28 июля, немецкий пилот провел 290 гонок, одержал 53 победы и 122 раза поднимался на пьедестал, заработал 3076 очков.



Феттель заканчивает карьеру / Фото с твиттера Формулы-1

На официальном сайте Aston Martin появилось интервью Феттеля, прокомментировавшего окончание карьеры. Себастьян заверил, что это решение далось ему очень сложно. После окончания сезона-2022 пилот сосредоточится на семье.

Трудно было принять решение об увольнении, и понадобилось время для размышления. В конце сезона я подумаю о том, чем буду заниматься дальше. Безусловно, как отец я хочу проводить больше времени с семьей. Но я хотел бы не попрощаться, а поблагодарить каждого из вас, и не в последнюю очередь болельщикам, без поддержки которых Формула-1 не могла бы существовать,

– сказал немецкий пилот.

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