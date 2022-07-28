Легендарний пілот прощається зі світом автоперегон
28 липня з'явилась сумна звістка для прихильників досвідченого гонщика Формули-1. Хоча нещодавно у ЗМІ були чутки, що Себастьян Феттель спробує продовжити контракт. Але все перевернулось з ніг на голову. Настав час попрощатись зі світом автоперегон.
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35-річний Феттель закінчує кар'єру у статусі 4-разового чемпіона Формули-1. Усі титули завойовував у період з 2010 – 2013 роки із командою Red Bull.
У кар'єрі Себастьян виступав не лише за "червоних". Також змагався у складі Ferrari та Aston Martin. У команді останніх виступає у своєму прощальному сезоні-2022.
Станом на 28 липня німецький пілот провів 290 гонок, здобув 53 перемоги та 122 рази підіймався на п'єдестал, заробив 3076 очок.
Феттель закінчує кар'єру / Фото з твітеру Формули-1
На офіційному сайті Aston Martin з'явилось інтерв'ю Феттеля, який прокоментував закінчення кар'єри. Себастьян запевнив, що це рішення далось йому вкрай складно. Після закінчення сезону-2022 пілот зосередиться на сім'ї.
Важко було прийняти рішення про звільнення, і знадобився час для роздумів. Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатимуся далі. Безперечно, як батько я хочу проводити більше часу з сім'єю. Але я хотів би не попрощатися, а подякувати кожному з вас, і не в останню чергу вболівальникам, без підтримки яких Формула-1 не могла б існувати,
– сказав німецький пілот.
Підтримує Україну у війні проти ворога
- Нагадаємо, що Себастьян Феттель відкрито підтримує Україну у війні проти росії. Німець перефарбував свій шолом у синьо-жовті кольори, а також закликав свій негайно допомогти українцям у боротьбі з окупантом.
- Німецький автогонщик отримав український подарунок на гран-прі Азербайджану за таку солідарність з українським народом. Посольство України в Азербайджані подарувало Феттелю вишиту сорочку.