Формула-1 наказала Ферстаппена за нецензурную брань на пресс-конференции

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен оказался в центре скандала из-за своего острого языка. Во время общения с представителями СМИ нидерландский гонщик использовал нецензурную лексику.

Накануне розыгрыша Гран-при Сингапура состоялась пресс-конференция с участием чемпиона мира Макса Ферстаппена. Во время общения пилота Ред Булла спросили о прошедшей гонке в Азербайджане.

Читайте также Два болида в отбойник: гран-при Баку завершилось эпической аварией между Феррари и Ред Булл

За что наказали чемпиона мира

Ферстаппена спросили, почему его товарищ по команде Серхио Перес был быстрее него в Баку. На что Макс достаточно красноречиво ответил.

Я не знаю. Различные настройки. Как только я попал на квалификацию, я понял, что машина в д*пе (was f*cked),

– сказал Ферстаппен.

Гонщик отметил, что английский не его родной язык, а потому позволяет себе такие высказывания.

Международная федерация автоспорта и Формула-1 объявили наказание для Ферстаппена за использование на официальных мероприятиях нецензурной брани. Пилота обязали принять участие в общественных работах, но пока без подробностей.

Формула-1 требует от пилотов следить за языком

Это не первый подобный поступок Макса. В прошлом сезоне нецензурная брань из уст Ферстаппена звучала на нескольких официальных мероприятиях Формулы-1.

Кроме того, пилот получал предупреждение после использования нелитературных выражений в радиопереговорах на Гран-при Венгрии.

Напомним, что Макс Ферстаппен возглавляет индивидуальный зачет сезона-2024. Предыдущую гонку на Гран-при Азербайджана пилот Ред Булла завершил на пятом месте.