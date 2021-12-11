Поул для Ферстаппена

Макс Ферстаппен та Льюїс Хемілтон ведуть боротьбу за чемпіонство. Перед останньою гонкою сезону обоє пілотів набрали однакову кількість очок. Тож той, хто фінішує вище за суперника на гран-прі Абу-Дабі, і стане чемпіоном. Якщо ж обоє пілотів не зможуть набрати очок (фінішують нижче десятого місця чи взагалі не доберуться до фінішу), то перемогу здобуде Ферстаппен.

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У підсумку Ферстаппен в цій гонці стартуватиме з першого місця. Та поряд з ним буде Хемілтон. Він показав другий час у кваліфікації, відставши лише на 0,371 секунди.

Проблеми для Ферстаппена

Однак свій найкращий час Ферстаппен показав на шинах "софт", які є менш витривалі, аніж "медіум". І на них йому доведеться стартувати. Це вплине і на стратегію обох команд на гонку.

"Машина добре працювала на шинах обох типів. Увечері температура падає, стає прохолоднішим – що цілком природно. У таких умовах шинам "софт" буде простіше – але побачимо, що буде завтра. Буде дуже важливо добре стартувати, а далі постараємося якнайкраще проїхати свою гонку. А там подивимося, чим усе це скінчиться", – заявив після кваліфікації Ферстаппен.

А що кажуть букмекери? Старт з поул-позишн важливий у Формулі-1. Та він не гарантує перемоги. Хоча саме Ферстаппен та Хемілтон мають найбільше шансів фінішувати першими на гран-прі Абу-Дабі. Незначна перевага на стороні пілота Mercedes – Favbet приймає ставки з коефіцієнтом 2 на те, що переможе саме Хемілтон. На перемогу Ферстаппена ставки приймають з коефіцієнтом 2,1.



Та не лише перемога на цьому гран-прі подарує чемпіонство пілотам. Треба фінішувати вище, аніж суперник. І тут теж перевага на стороні британця – коефіцієнт 1,8 від Favbet на те, що він у 2021 році стане чемпіоном Формули-1. На Ферстаппена – 2,02.

Хемілтон же пообіцяв боротьбу за перемогу. Хоча і не залишив без компліментів Ферстаппена та його болід

"Макс проїхав чудове коло. Ми не могли боротися з його часом, хоч і виглядали на тренуваннях дуже. У першій спробі я втратив час на останньому секторі та в п'ятому повороті, проте останнє коло було чистим, але я не міг їхати швидше. Не знаю, чи була справа у підготовці шин, чи в чомусь іншому, але я не міг побити його час. Макс повністю заслужив поул. Я на першому ряду, у нас різниця у шинах. У нас гарне становище, треба поміркувати про стратегію. Сподіваюся, ми проведемо гарну гонку", – заявив Хемілтон після гонки.

Фінальна гонка у Формулі-1 стартує в неділю, 12 грудня, о 15:00. За її результатами й визначиться переможець цього сезону.