Ферстаппен врезался в Хэмилтона на гран-при Италии, победный дубль McLaren в "Монце"

В Италии на легендарном автодроме "Монца" 12 сентября состоялся 14 этап Формулы-1 сезона-2021. Победу на гран-при Италии одержал Даниэль Риккардо из McLaren.

Вместе с Риккардо на подиум взобрался его партнер по McLaren Ландо Норрис. Для McLaren это первая победа за 9 лет! Третье место досталось Валттери Боттас из Mercedes. Финский пилот отыграл 16 позиций.

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Гран-при Италии впервые происходило с экспериментом в виде спринта, который выиграл Валттери Боттас. Но несмотря на победу в короткой гонке поул достался Максу Ферстаппену из-за штрафа Боттаса за смену силовой установки.

Безумный старт и авария

На стартовых метрах Даниэль Риккардо вырвался вперед, обойдя Ферстаппена. Позади Льюис Хэмилтон вел борьбу с Ландо Норрисом и Ферстаппеном и после незначительного контакта с Максом вылетел с трассы и быстро вернулся.

Позади Антонио Джовинацци столкнулся с Карлосом Сайнсом и вынужденно поехал в боксы за новым крылом. В результате аварии Джовинацци на трассе появился виртуальный автомобиль безопасности, но быстро гонка была возобновлена. Антонио получил 5 секунд штрафа, ведь опасно вернулся на трассу перед Сайнсом.

Настоящий провал был у команды Alpha Tauri. Гонку на трассе "Монца" пропускал Юки Цунода. А прошлогодний победитель гонки Пьер Гасли вынужденно сошел, хоть и стартовал.

На 9 круге Серхио Перес удачно атаковал Карлоса и взобрался на 6 место: мексиканец отыграл 2 позиции. Позади пелотона на 13 круге Боттас уже ворвался в топ-10!

В борьбе за 12 место Эстебан Окон довольно опасно выжал Себастьяна Феттеля. Француз не оставил сопернику места, в результате чего Феттель едва не вылетел с трассы. Окона наказали 5 секундами штрафа.

Неудержимый Боттас на 22 круге уже был на 8 позиции. Валттери несмотря на хард легко проходил своих соперников.

Сенсационный сход лидеров сезона

Лидер гонки Риккардо на 23 круге первым заехал в боксы по новую резину. Кругом позже в боксах побывал Ферстаппен: у Макса произошла задержка с передним колосом и он вернулся на трассу аж на 10 позиции.

Параллельно Хэмилтон наконец прошел Норриса и захватил лидерство – двойной удар по Red Bull.

Хэмилтон побывал в боксах на 26 круге и также потерял несколько секунд. Во время выезда из боксов Ферстаппен атаковал Хэмилтона и оба вылетели в гравий. На трассе появился автомобиль безопасности.

Следует заметить, что болид Ферстаппен приземлился на машину Хэмилтона: Льюиса спасла система halo!

Рестарт гонки состоялся на 30 круге. Норрис успешно атаковал Леклера и оба болида McLaren возглавили пелотон!

На следующем круге капитуляция Ferrari продолжилась: оба пилота "Скудерии" пропустили Боттаса, а Леклер уступил еще и Пересу. Но Перес во время того, как опережал Леклера, срезал. Стюарды наказали мексиканца 5 секундами штрафа.

До 39 круга группа лидеров не изменилась: Риккардо, Норрис, Перес и Боттас. Через медленный темп лидера гонки пилоты Ferrari приблизились к топ-4. На 43 круге Боттас дважды атаковал Переса и со второй попытки опередил мексиканца. Но Чеко провел удачную контратаку.

Результаты гонки (зачетная зона)

1. Даниель Риккардо

2. Ландо Норрис

3. Валттери Боттас

4. Шарль Леклер

5. Серхио Перес

6. Карлос Сайнс

7. Ленс Стролл

8. Фернандо Алонсо

9. Джордж Расселл

10. Естебан Окон