Боттас впервые выиграл спринт
Победу во втором спринте сезона-2021 одержал пилот Mercedes Валттери Боттас. Второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а третье Даниэль Риккардо из McLaren. По результатам спринта Боттас получил 3 очка, Ферстаппен – 2; Риккардо – 1.
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Начало спринта оказалось чрезвычайно жарким и уже на старте гонки появился автомобиль безопасности из-за аварии Пьера Гасли. Также на первом круге столкнулись Роберт Кубица и Юки Цунода.
Начало спринта провалил Хэмилтон, которого обошли сразу трое пилотов. Британец опустился с 2 места на 5.
После рестарта спринта Боттас оторвался от Макса Ферстаппена. Также в отрыв ушел Даниэль Риккардо. В то же время Ландо Норрис успешно оборонялся от атак Хэмилтона.
Результаты спринта (топ-10)
1. Валттери Боттас
2. Макс Ферстаппен
3. Даниэль Риккардо
4. Ландо Норрис
5. Льюис Хэмилтон
6. Шарль Леклер
7. Карлос Сайнс
8. Антонио Джовинацци
9. Серхио Перес
10. Лэнс Стролл
- Гонка гран-при Италии состоится 12 сентября. Начало в 15:55.