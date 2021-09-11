Боттас впервые выиграл спринт

Победу во втором спринте сезона-2021 одержал пилот Mercedes Валттери Боттас. Второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а третье Даниэль Риккардо из McLaren. По результатам спринта Боттас получил 3 очка, Ферстаппен – 2; Риккардо – 1.

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Начало спринта оказалось чрезвычайно жарким и уже на старте гонки появился автомобиль безопасности из-за аварии Пьера Гасли. Также на первом круге столкнулись Роберт Кубица и Юки Цунода.

Начало спринта провалил Хэмилтон, которого обошли сразу трое пилотов. Британец опустился с 2 места на 5.

После рестарта спринта Боттас оторвался от Макса Ферстаппена. Также в отрыв ушел Даниэль Риккардо. В то же время Ландо Норрис успешно оборонялся от атак Хэмилтона.

Результаты спринта (топ-10)

1. Валттери Боттас

2. Макс Ферстаппен

3. Даниэль Риккардо

4. Ландо Норрис

5. Льюис Хэмилтон

6. Шарль Леклер

7. Карлос Сайнс

8. Антонио Джовинацци

9. Серхио Перес

10. Лэнс Стролл

Отметим, что на гран-при Италии первым будет стартовать Ферстаппен несмотря на то, что Боттас выиграл спринт. Валттери сменили силовую установку, поэтому он будет стартовать с последней ступеньки.