Ферстаппен впервые в карьере получил Grand Slam в Формуле-1

Пилот Макс Ферстаппен победил на гран-при Австрии. И благодаря этой победе впервые в карьере получил Grand Slam.

Grand Slam в Формуле-1 – неофициальный трофей, который получает пилот, который победил на гран-при, до этого завоевав поул, а всю гонку проехал первым, показав лучшее время на круге.

Впервые в карьере Ферстаппену это удалось сделать на гран-при Австрии 4 июля 2021 года. Накануне он одержал поул-позишн, а за всю гонку ни разу не отдал соперникам лидерство. Еще 60-в круге гонки (из 72-х) Ферстаппен показал лучшее время круга – 1:06.200. И уверенно победил.

Как это было Ферстаппен легко выиграл гран-при Австрии, Норрис сенсационно опередил Хэмилтона

Ферстаппен стал лишь 25-ым гонщиком в истории Формулы-1, который приобретал Grand Slam. Больше всего таких побед у Джима Кларка, выступавшего в Формуле-1 с 1960 до 1968 года. Он восемь раз выигрывал Grand Slam.

У действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона-шесть побед. По пять имеют Альберто Аскари и Михаэль Шумахер.

Из пилотов, которые сейчас выступают в Формуле-1, такими победами могут похвастаться еще Себастьян Феттель (четыре раза) и Фернандо Алонсо (один раз).