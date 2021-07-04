Grand Slam у Формулі-1 – неофіційний трофей, який отримує пілот, який переміг на гран-прі, до цього здобувши поул, а всю гонку проїхав першим, показавши найкращий час на колі.

Вперше в кар'єрі Ферстаппену це вдалося зробили на гран-прі Австрії 4 липня 2021 року. Напередодні він здобув поул-позишн, а за всю гонку жодного разу не віддав суперникам лідерство. Ще на 60-у колі гонки (з 72-х) Ферстаппен показав найкращий час кола – 1:06.200. І впевнено переміг.

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Ферстаппен став лише 25-им гонщиком в історії Формули-1, який здобував Grand Slam. Найбільше таких перемог у Джима Кларка, який виступав в Формулі-1 з 1960 до 1968 року. Він вісім разів вигравав Grand Slam.

У чинного чемпіона світу Льюїса Хемілтона – шість перемог. По п'ять мають Альберто Аскарі та Міхаель Шумахер.

З пілотів, які зараз виступають у Формулі-1, такими перемогами можуть похвалитися ще Себастьян Феттель (чотири рази) та Фернандо Алонсо (один раз).