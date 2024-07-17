Победитель Копа Америка под следствием: как в Челси отреагировали на расистский скандал

В соцсети попало скандальное видео празднования игроками сборной Аргентины победы на Копа Америка-2024. Лидер "бело-голубых" Энцо Фернандес попал под диспциплинарное расследование в своем клубе.

Футбольный клуб Челси выступил с заявлением о скандальном видео с участием игрока команды Энцо Фернандеса. Футболист вместе с партнерами по сборной спел оскорбительную песню в сторону футболистов сборной Франции.

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Официальное заявление от Челси

В лондонском клубе считают неприемлемым различные виды проявления дискриминации. В Челси начали внутреннее дисциплинарное расследование по инциденту.

Футбольный клуб Челси считает любые формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми. Мы гордимся тем, что являемся инклюзивным клубом, где рады приветствовать людей любых культур, сообществ и идентичностей. Мы признаем и ценим публичные извинения нашего игрока и используем это как возможность вынести урок,

– говорится в заявлении клуба.

После этого случая аж 7 французских легионеров "аристократов" отписались от Фернандеса в Инстаграме. Это Кристофер Нкунку, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана и другие.

Полузащитник Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандес в своем Инстаграме уже извинился за свое поведение.