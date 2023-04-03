Поставил на колени тренера из России: Макаренко забил лидеру Венгрии – видео

В воскресенье, 2 апреля, в 25 туре Венгерского национального чемпионата встречались Ференцварош и Фехервар. Украинец Евгений Макаренко забил свой второй гол в сезоне-2022/2023.

31-летний украинский легионер Фехервара вышел на футбольное поле во втором тайме. Евгений Макаренко заменил Палько Дардая, пишет 24 Канал.

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На 69-й минуте украинец появился на поле, как уже на 79-й минуте отличился голом. Макаренко отозвался на верховую передачу с фланга и головой перевел мяч в сетку ворот Ференцвароша.

Евгений сравнил цифры на табло до 2:2.

Видео гола Макаренко в ворота Ференцвароша

Напомним, что уже на 7-й минуте Стопиро вывел Фехервар вперед 0:1. А по ходу второго тайма дубль от Кристиана Листеша перевернул все с ног на голову. Его два гола уже вывели Ференцварош в счете 2:1. Но украинец сделал счет снова ровным.

Этот результативный удар Макаренко стал последним в матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт поединка 2:2.

Фехервар с 28 очками замыкает десятку клубов венгерского чемпионата.

Ференцварош лидирует в Национальном венгерском чемпионате, имея в своем активе 51 балл.

Для украинского опорника этот гол стал вторым в футболке Фехервара в текущем сезоне и первым в Венгерском национальном чемпионате. Последний раз Евгений забивал еще 18 сентября 2022 года в первом круге Кубка Венгрии в ворота Керюлети.

Также в 15 сыгранных матчах во всех турнирах Макаренко отличился 2 асистами и заработал одну желтую карточку.

К слову. Макаренко выступает за венгерский Фехервар с августа 2021 года. У Евгения есть контракт до конца июня 2023-го. За это время уже провел в футболке венгерского клуба 48 матчей, отличившихся 2 мячами и 5 результативными передачами.