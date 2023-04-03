31-річний український легіонер Фехервара вийшов на футбольне поле у другому таймі. Євген Макаренко замінив Палько Дардая, пише 24 Канал.

​Оце так Динамівець Бєсєдін забив перший гол за майже 2 роки: відео рідкісного моменту

Приніс команді нічию

На 69-й хвилині українець з'явився на полі, як вже на 79-й хвилині відзначився голом. Макаренко відгукнувся на верхову передачу з флангу та головою перевів м'яч у сітку воріт Ференцвароша.

Євген зрівняв цифри на табло до 2:2.

Відео голу Макаренка у ворота Ференцвароша

Нагадаємо, що вже на 7-й хвилині Стопіра вивів Фехервар уперед 0:1. А по ходу другого тайму дубль від Крістіана Лістеша перевернуло все з ніг на голову. Його два голи вже вивели Ференцварош у рахунку 2:1. Але українець зробив рахунок знову рівним.

Цей результативний удар Макаренка став останнім у матчі. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок поєдинку 2:2.

Фехервар із 28 очками замикає десятку клубів угорського чемпіонату.

Ференцварош лідирує у Національному угорському чемпіонаті, маючи у своєму активі 51 балів.

Для українського опорника цей гол став лише другим у футболці Фехервара у поточному сезоні та першим в Угорському національному чемпіонаті. Востаннє Євген забивав ще 18 вересня 2022 року у першому колі Кубка Угорщини у ворота Керюлеті.

Також у 15 зіграних матчах в усіх турнірах Макаренко відзначився 2 асистами та заробив одну жовту картку.

До слова. Макаренко виступає за угорський Фехервар із серпня 2021 року. Євген має контракт до кінця червня 2023-го. За цей час вже провів у футболці угорського клубу 48 матчів, у яких відзначився 2 м'ячами та 5 результативними передачами.