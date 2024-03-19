Турецкий гранд может сняться с чемпионата: почему драка футболистов с фанатами может стать фатальной

В воскресенье, 17 марта, в центральном матче тура чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле принимал Фенербахче. Гости одержали победу, благодаря голу Миши Батшуаи на последних минутах встречи.

Уже после финального свистка разгорелся громкий скандал. На поле выскочил фанат хозяев и спровоцировал игроков Фенербахче, которые эмоционально праздновали завоевание важных трех очков.

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Фенербахче готов действовать радикально

После этого началась массовая драка, в которой игроки гостей были жертвами, но некоторые из них дали отпор и нанесли удары разъяренным фанатам. Федерация футбола Турции за такие действия футболистов пообещала наказать Фенербахче.

На такую реакцию местного футбольного органа отреагировало руководство "желтых канареек". Оно рассматривает даже возможность снятия с чемпионата Турции. Такой вопрос был вынесен на заседании совета директоров, которое состоялось 18 марта.

2 апреля клуб будет собирать внеочередную генеральную ассамблею, на которой будет детально обсуждаться такой радикальный вариант. Фенербахче требует от руководства турецкой Суперлиги гарантировать безопасность во время будущих поездок стамбульского клуба в Трабзон, чего не было в последнем матче.

. После 30 туров Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции и отстает на 2 зачетных пункта от лидера Галатасарая, Трабзонспор расположился на третьей строчке и отстает от "желтых канареек" на 30 очков.