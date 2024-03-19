Уже после финального свистка разгорелся громкий скандал. На поле выскочил фанат хозяев и спровоцировал игроков Фенербахче, которые эмоционально праздновали завоевание важных трех очков.

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Фенербахче готов действовать радикально

После этого началась массовая драка, в которой игроки гостей были жертвами, но некоторые из них дали отпор и нанесли удары разъяренным фанатам. Федерация футбола Турции за такие действия футболистов пообещала наказать Фенербахче.

На такую реакцию местного футбольного органа отреагировало руководство "желтых канареек". Оно рассматривает даже возможность снятия с чемпионата Турции. Такой вопрос был вынесен на заседании совета директоров, которое состоялось 18 марта.

2 апреля клуб будет собирать внеочередную генеральную ассамблею, на которой будет детально обсуждаться такой радикальный вариант. Фенербахче требует от руководства турецкой Суперлиги гарантировать безопасность во время будущих поездок стамбульского клуба в Трабзон, чего не было в последнем матче.

Справка. После 30 туров Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции и отстает на 2 зачетных пункта от лидера Галатасарая, Трабзонспор расположился на третьей строчке и отстает от "желтых канареек" на 30 очков.