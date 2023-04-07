До последнего не уйдет из Динамо: Луческу признался, что с ним контактировали маститые клубы Европы
Источник:PrimaSport
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу отметил, что с ним контактировали Фенербахче и Ницца. Однако румын верен "бело-синим".
Румынский специалист не желает самостоятельно покидать столичный коллектив из-за своего мировоззрения. Мирча Луческу мог продолжить свою тренерскую деятельность в Европе.
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Танцует вокруг ситуации
Наставник киевского Динамо отметил, что как минимум два европейских маститых коллектива были заинтересованы в сотрудничестве с ним. Но вот румынский специалист решил действовать по-мужски и не бросить столичный коллектив в сложный период существования.
Пока киевская команда удивляет своих фанатов в негативном ключе. Однако Мирча Луческу не собирается самостоятельно покидать Динамо, не видя, что его срок годности в киевском коллективе, возможно, уже давно истек. Румын готов к последнему сидеть на тренерском кресле "бело-синих", пока его оттуда не выгонят, сам же Мирча на себя взять такую ответственность не готов.
Прошлым летом меня хотел видеть Фенербахче еще до назначения Жорже Жезуса, но я не желал этого. Неважно, что произошло, я ни с кем не договариваюсь. Были обсуждения еще когда мы играли с Ренном, то приезжали представители Ниццы, но мне даже в голову не приходило пойти. Здесь в Украине прилагают большие усилия, чтобы продолжить чемпионат. Это мой характер, я не мог сделать так, чтобы покинуть команду в той ситуации, в которой она была. Если люди здесь в Динамо решат, что нужны изменения, то я уйду,
– отметил Луческу.
Румынский специалист в Динамо
- Луческу вернулся в Украину в 2020 году, подписав контракт с "Динамо". Назначение Луческу не восприняли, в частности, ветераны бело-синих Олег Блохин, Игорь Беланов, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Артем Милевский и другие. Все потому, что ранее румын возглавлял принципиального соперника киевлян Шахтер. Ультрас Динамо анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером.
- По информации румынских СМИ, Мирча в свою очередь ушел с поста главного тренера Динамо. Однако в Киеве это опровергли, а президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что не владеет информацией о действиях Луческу, поэтому румын остался.
- С киевлянами Мирча выигрывал все внутренние украинские турниры, а именно чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
- Однако Динамо выдает чрезвычайно плохой сезон, заняв последнее место в группе Лиги Европы, а также занимая 4-е место в УПЛ.