До последнего не уйдет из Динамо: Луческу признался, что с ним контактировали маститые клубы Европы

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу отметил, что с ним контактировали Фенербахче и Ницца. Однако румын верен "бело-синим".

Румынский специалист не желает самостоятельно покидать столичный коллектив из-за своего мировоззрения. Мирча Луческу мог продолжить свою тренерскую деятельность в Европе.

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Танцует вокруг ситуации

Наставник киевского Динамо отметил, что как минимум два европейских маститых коллектива были заинтересованы в сотрудничестве с ним. Но вот румынский специалист решил действовать по-мужски и не бросить столичный коллектив в сложный период существования.

Пока киевская команда удивляет своих фанатов в негативном ключе. Однако Мирча Луческу не собирается самостоятельно покидать Динамо, не видя, что его срок годности в киевском коллективе, возможно, уже давно истек. Румын готов к последнему сидеть на тренерском кресле "бело-синих", пока его оттуда не выгонят, сам же Мирча на себя взять такую ответственность не готов.

Прошлым летом меня хотел видеть Фенербахче еще до назначения Жорже Жезуса, но я не желал этого. Неважно, что произошло, я ни с кем не договариваюсь. Были обсуждения еще когда мы играли с Ренном, то приезжали представители Ниццы, но мне даже в голову не приходило пойти. Здесь в Украине прилагают большие усилия, чтобы продолжить чемпионат. Это мой характер, я не мог сделать так, чтобы покинуть команду в той ситуации, в которой она была. Если люди здесь в Динамо решат, что нужны изменения, то я уйду,

– отметил Луческу.

Румынский специалист в Динамо