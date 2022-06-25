Фенербахче – Динамо: определены дата и время начала ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Стали известны дата и время начала второго матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между турецкой и украинской командами.

Игра состоится 27 июля

Ответный матч состоится на домашней арене "желтых канареек" "Шюкрю Сараджоглу". Игра начнется в среду, 27 июля, в 20:00 (местное время совпадает с киевским).

Варте уваги Виконавчий директор УПЛ Дикий розповів, коли стартує чемпіонат України

Первый матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь 20 июля. Начало игры – в 20.00 по местному времени (21.00 по киевскому).

Из-за полномасштабной российско-украинской войны киевляне вынуждены играть за границей.

Стоит отметить, что именно на этом стадионе свои два домашних матча в Лиге наций в июне 2022 года провела и сборная Украины против Армении и Ирландии.

В 2006 году Динамо и Фенербахче встречались в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тогда киевляне победили в домашнем матче (3:1), а в Турции игра закончилась мировой – 2:2. Два года спустя обе команды уже были в одной группе Лиги чемпионов. И тогда Динамо тоже не проиграло сопернику, в итоге обойдя его в турнирной таблице.

Прогноз букмекеров

Эксперты Favbet дают коэффициент 2,65 на то, что "Динамо" победит в первом матче. Коэффициент на победу Фенербахче несколько выше – 2,57. А вот ничья в первом матче между этими командами оценена в 3,5.

Также похожая ситуация и в целом на проход в следующий раунд – 2,01 на итоговый триумф Динамо и 1,81 на проход Фенербахче.