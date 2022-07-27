Динамо определилось с формой на матч против Фенербахче в Лиге чемпионов

Киевское Динамо сыграет против турецкого Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов. Команды определились, в каких формах проведут этот матч.

Матч Фенербахче – Динамо состоится в среду, 27 июля. Матч начнется в 20.00. Прямая трансляция матча Фенербахче – Динамо будет доступна на сайте 24 канала в текстовом формате.

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Обе команды определились с набором форм, в которых сыграют в этом матче.

Домашние формы

Динамо сыграет в домашней форме в бело-голубых цветах, вратарь киевлян – в сером комплекте.

Полевые игроки Фенербахче проведут встречу в традиционной полосатой форме желтого и темно-синего цвета, голкипер стамбульского клуба – в зеленом.

Стоит добавить, что именно в таких комплектах форм команды сыграли и в первом матче, закончившемся вничью 0:0.

Путь команд после матча

Учитывая, что первый матч между командами закончился вничью 0:0, победитель этой игры в основное время выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Там его будет ждать матч против австрийского Штурма.

Если матч в основное время закончится вничью (без разницы в количестве забитых голов), то команды будет ожидать дополнительное время. Если и там не получится определить победителя – серия пенальти.

Команда, проигравшая в этом матче, вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где придется сыграть против чешского Словацко.