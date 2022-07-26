Ответный матч Динамо из Фенербахче покажет телеканал "2+2": будет задержка на 15 минут

Киевское Динамо 27 июля проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поединок можно будет просмотреть несколькими способами.

Еще один вариант просмотра матча Динамо

В турецком Стамбуле определится участник следующего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ведь в первой встрече в польском городе Лодзь Динамо и Фенербахче расписали нулевую мировую (0:0).

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Первый поединок этого противостояния украинские фанаты могли посмотреть абсолютно бесплатно на ОТТ-платформе Setanta Sports.

На этот раз будет еще один вариант просмотра. Телеканал "2+2" покажет футбольный поединок с участием Динамо. Правда, матч будет транслироваться с 15-минутной задержкой. Трансляция поединка на телеканале начнется в 20.15, а сама встреча начнется ровно в 20.00 по Киеву.

Трансляция матча уже добавила в телепрограмму "2+2".



Матч Фенербахче – Динамо в расписании / Скриншот с сайта телеканала

Напомним, если вы будете наблюдать за встречей на Setanta Sports, канал не будет доступен на сервисе MEGOGO, как это было во время трансляции первого матча Динамо – Фенербахче.

Если подопечным Мирчи Луческу удастся обыграть Фенербахче, то в третьем раунде Лиги чемпионов киевляне встретятся с австрийским Штурмом.