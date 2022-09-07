Динамо снова сыграет против Фенербахче: кто в этот раз покажет матч киевлян в Лиге Европы

Киевскому Динамо выпало дважды пересечься с турецким Фенербахче в еврокубках. В этот раз команды сыграют 8 сентября матч группового этапа Лиги Европы.

Динамо и Фенербахче сыграли между собой во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Тогда первый матч закончился без забитых голов, а в Турции Динамо победило в дополнительное время и вышло в следующий раунд. Следовательно, турецкая команда имеет "немалый зуб" на Динамо за это поражение. И 8 сентября постарается взять реванш сполна.

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В отличие от матчей квалификации еврокубков, основные этапы турниров – Лиги чемпионов. Лиги Европы и Лиги конференций имеют своего официального транслятора. Таким транслятором в Украине есть платформа Megogo, которая и выкупила права на показ матчей еврокубков.

Так что матч Фенербахче – Динамо можно будет посмотреть именно на платформе Megogo. Комментировать этот матч будут Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес. Игра начнется в 19.45.

Перед началом матча в 19:00 на Megogo будет действовать студия, в которой эксперты и ведущие поделятся своим мнением об этом матче.

Показ матча Фенербахче – Динамо также будет доступен и на платформе Volia TV, где тоже официально транслируются матчи еврокубков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Фенербахче – Динамо.