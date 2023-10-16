Стало известно имя еще одного легионера, не выдержавшего игр в условиях военного положения. И снова пострадало Днепр-1.

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Еще один не выдержал войны

Речь идет о 28-летнем левом вингере Фелипе Пиресе. По информации источника, футболист не выдержал реалий войны и покинул украинский клуб.

Это уже далеко не первый иностранный игрок, который по этой причине скрылся от днепрян. К этому уже сделали Макс Валеф и Доминго Бланко, которого даже сватали в перволиговые львовские Карпаты. Но до счастливого финала для "львов" дело так и не дошло.

Отметим, что Пирес подписал контракт с Днепром-1 за 12 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022, а трансфер состоялся 12 февраля того же года.

Тогда бразильский легионер заключил контракт с днепрянами до конца 2025 года. Однако из-за полномасштабной войны 31 марта отправился в аренду в Нидерланды. С этого момента поиграл в аренде не только в Нидерландах, но и в чемпионатах родной Бразилии и Греции.

30 июня 2023 вернулся в Днепр-1 из греческого Волоса, за который отыграл 17 поединков (1 гол). В текущем сезоне-2023/2024 провел за украинский клуб всего лишь 3 матча (всего 136 минут).

На сайте Transfermarkt Пирес считается футболистом Днепра-1. Официальные источники клуба тоже пока молчат.