Стало відомо ім'я ще одного легіонера, який не витримав ігор в умовах воєнного стану. І знову постраждало Дніпро-1.

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Ще один не витримав війни

Мова йде про 28-річного лівого вінгера Феліпе Піреса. За інформацією джерела, футболіст не витримав реалій війни та покинув український клуб.

Це вже далеко не перший іноземний гравець, який через цю причину втік від дніпрян. До цього це вже зробили Макс Валеф та Домінго Бланко, якого навіть сватали у першолігові львівські Карпати. Але до щасливого фіналу для "левів" справа так і не дійшла.

Відзначимо, що Пірес підписав контракт із Дніпром-1 за 12 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, а трансфер відбувся 12 лютого того ж року.

Тоді бразильський легіонер уклав контракт із дніпрянами до кінця 2025-го. Однак через повномасштабну війну 31 березня вирушив у оренду у Нідерланди. Від того моменту пограв в оренді не лише у Нідерландах, а й у чемпіонатах рідної Бразилії та Греції.

30 червня 2023 року повернувся у Дніпро-1 із грецького Волоса, за який відіграв 17 поєдинків (1 гол). У поточному сезоні-2023/2024 провів за український клуб всього лише 3 матчі (загалом 136 хвилин).

На сайті Transfermarkt Пірес ще вважається футболістом Дніпра-1. Офіційні джерела клубу теж поки мовчать.