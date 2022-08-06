Украинец Фельфнер получил "золото" на ЧМ U-20 по метанию копья: видео выступления

Украинский спортсмен Артур Фельфнер выиграл золото чемпионата мира U-20 по легкой атлетике. Это первая награда для Украины на турнире.

Фельфнер – чемпион мира U-20 по метанию копья

В первой попытке 18-летний украинец метнул на 76.20 метра. Он сразу стал лидером, пишет 24 канал.

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Однако по результатам второй попытки его сдвинули на вторую позицию: немец Макс Денинг улучшил результат – 77.24 метра.

После третьей и четвертой попыток Артур также был на 2-й позиции – ему не удавалось метнуть в 77 метрах. Его главный оппонент Денинг также не смог улучшить свой показатель. Все остальные – металлы в районе 72 метров или слабее.

Решающей для украинца стала 5 попытка. Фельфнер метнул копье на 79.36 метра. Этот показатель в итоге стал победным и принес украинцу "золото".

Украинец отпраздновал победу спортсмен с "сине-желтым" флагом.

Видео выступления украинца

Призеры соревнований

1. Артур Фельфнер (Украина) – 79,36

2. Макс Дэннинг (Германия) – 77,24

3. Кейшон Стракан (Багамские острова) – 72,95

Это десятая в истории золотая медаль Украины на молодежном чемпионате мира.