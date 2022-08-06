Фельфнер – чемпіон світу U-20 з метання списа

У першій спробі 18-рчіний українець метнув на 76.20 метра. Він одразу ж став лідером, пише 24 канал.

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Проте за результатами другої спроби його посунули на другу позицію: німець Макс Денінг покращив результат – 77.24 метра.

Після третьої та четвертої спроб Артур також був на 2-й позиції – йому не вдавалося метнути за 77 метрів. Його головний опонент Денінг також не зміг поліпшити свій показник. Усі інші – метали в районі 72 метрів або й слабше.

Вирішальною для українця стала 5-та спроба. Фельфнер метнув спис на 79.36 метра.Цей показник у підсумку став переможним і приніс українцеві "золото".

Українець відсвяткував перемогу спортсмен з "синьо-жовтим" прапором.

Відео виступу українця

Призери змагань

1. Артур Фельфнер (Україна) – 79,36

2. Макс Денінг (Німеччина) – 77,24

3. Кейшон Стракан (Багамські острови) – 72,95

Цікаво. Це десята в історії золота медаль України на молодіжному чемпіонаті світу.