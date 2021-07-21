Очередной провал от испанцев
Товарищеский матч между клубами завершился минимальной победой испанцев (1:0). После встречи официальные сайты команд выставили отчеты поединка.
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Испанцы отличились небрежной работой и отношением к украинцам. Атлетик вставил старую эмблему киевского клуба без звезд, а также написали "Dinamo Kiev" вместо "Dynamo Kyiv".
Ошибка на сайте Атлетика / Скриншот с официального сайта испанцев
- Ранее испанская пресса уже искажала фамилии игроков сборной Украины перед матчем Лиги наций против их национальной команды. Известное издание Marca перепутало фамилии 6 игроков "сине-желтых".