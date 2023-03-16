Трубин не выручил: Фейенорд реализовал пенальти через руку Конопля - видео

Команда Йовичевича полностью провалила первый тайм ответного матча с Фейенордом 1/8 финала Лиги Европы. Хавбек нидерландской команды Кекчю оформил дубль в ворота Трубина.

Ничья (1:1) в первом матче оставляла "горнякам" надежду на благоприятный результат в Роттердаме. Однако подопечные Арне Слота еще в первом тайме ответного матча довели счет до разгромного.

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Футболисты Шахтера не успевали за быстрыми игроками Фейенорда. Уже в дебюте поединка Хименес открыл счет во встрече благодаря индивидуальному мастерству. В середине первого тайма Кекчю удвоил преимущество "красно-черных".

А на 38-й минуте матча Кекчю оформил дубль. Ефим Конопля сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр матча без колебаний указал на отметку. Анатолий Трубин не сумел спасти команду от гола.

Видео гола с пенальти Кекчю