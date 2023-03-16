Нічия (1:1) в першому матчі залишала "гірникам" надію на сприятливий результат у Роттердамі. Проте підопічні Арне Слота ще в першому таймі матчу-відповіді довели рахунок до розгромного.

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Футболісти Шахтаря не встигали за швидкими гравцями Феєнорда. Вже в дебюті поєдинку Хіменес відкрив рахунок у зустрічі завдяки індивідуальній майстерності. В середині першого тайму Кекчю подвоїв перевагу "червоно-чорних".

А на 38-й хвилині матчу Кекчю оформив дубль. Юхим Конопля зіграв рукою у власному штрафному майданчику й арбітр матчу без вагань вказав на позначку. Анатолій Трубін не зумів врятувати команду від гола.

Відео голу з пенальті Кекчю