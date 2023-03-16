Тотальное унижение Шахтера: "горняки" позорно проиграли Фейеноорду и вылетели из ЛЕ – видеообзор

Лидер чемпионата Нидерландов буквально через час набрасывал в ворота Анатолия Трубина семь мячей. Это поставило точку в еврокубковом сезоне дончан.

Фейеноорд – Шахтер 7:1

Голы: Хименес, 9, Кокчу, 24, 38 (пен), Идрисси, 49, 60, Джаканбакш, 64, Данилу, 67 – Келси, 87.

Донецкий Шахтер завершил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Подпечные Игоря Йовичевича отыграли на выезде с роттердамским Фейенордом, пишет 24 канал.

Следите с нами Фейенорд – Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Неделю тому назад в номинально домашней игре в Варшаве "горняки" сыграли вничью (1:1). Несмотря на неяркую игру, Шахтер открыл счет благодаря странному голу Ракицкого, но победу не удержал, пропустив за три минуты до окончания встречи.

На матч в Роттердаме украинцы получили усиление, ведь после дисквалификаций вернулись Бондарь, Конопля и Михайличенко. Однако с первых минут на "Де Куйпе" игра пошла по сценарию хозяев.

Первый тайм все решил

Уже на девятой минуте "красно-черные" открыли счет. Хименес получил мяч на входе в штрафную дончан, финтом убрал Бондаря и пробил Трубина.

А уже в середине первой половины подопечные Арне Слота удвоили преимущество. Шахтер на левом фланге потерял мяч, Шимански доставил его капитану Кокчу. Турецкий хавбек нашел момент для удара и дальним выстрелом поразил нижний угол ворот.

Шахтер пытался строить свои атаки, но по серьезным моментам можно вспомнить разве что дальний выстрел Судакова в перекладину. В творение же гости не били. А Фейеноорд в свою очередь нашел возможность уйти на перерыв при разгромном счете.

После прострела с фланга мяч попал в руку Конопля и судья без колебаний поставил пенальти. Его реализовал все тот же Кокчу, оформивший дубль.

Полное избиение после перерыва

В сущности, этим роттердамцы закрыли игру. Сразу после перерыва подопечные Слота забили еще раз. На смену вышел Джурасек и потерял мяч в центре поля.

Виффер доставил мяч Идрисси на фланг и тот красивым дальним выстрелом заставил Трубина в четвертый раз достать снаряд из сетки. "Горняки" уже бросили играть и дали Уссаме оформить дубль. На 60 минуте вингер в похожем стиле нашел момент для удара и поразил перекладину.

Фейеноорд было не остановить, в то время как Шахтер был в прострации. В течение следующих семи минут роттердамцы забили дважды ударам издалека от Джаханбакша и Данилу.

Роттердамцы успокоились, хотя могли и добивать гостей еще больше. А Шахтеру все же удалось размочить счет. За три минуты до завершения Матвиенко вывел Келси один на один с кипером и венесуэлец протолкнул мяч мимо Велленройтера. Хотя, конечно, это не повлияло на итог.

Шахтер покидает еврокубки

Таким образом Шахтер с треском проигрывает Фейенорду и завершает свой евросезон. Учитывая катастрофические потери из-за войны, дончане и так прыгнули достаточно высоко в этом сезоне.

Подопечные Йовичевича громили на выезде Лейпциг, не проиграли Селтику, взяли ничью в матче с Реалом и на характере прошли Ренн. Теперь "горняки" сконцентрируются на УПЛ, чтобы благодаря первому месту снова оказаться в группе ЛЧ. А за этот евросезон стоит все же поблагодарить.

Видеообзор матча Фейеноорд – Шахтер: