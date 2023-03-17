"Идите обнимем": Металлист 1925 жестоко потролил Шахтер после разгрома 7:1 в Лиге Европы – фото

Донецкому Шахтеру не удалось громко хлопнуть дверью в еврокубках. "Горняки" пропускали семь голов в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы от Фейенорда. Забили только один.

Уже к 50-й минуте счет в матче был 4:0 в пользу Фейенорда после 1:1 в первом поединке в Варшаве. Харьковский Металлист 1925 вместо того, чтобы поддержать своих земляков, решил потролить "горняков".

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Харьковчане уже перебороли с троллингом

При счете 4:0 харьковский клуб на своем аккаунте в твиттере изложил публикацию с результатом и словами "Мы ждем 7".

Таким постом харьковчане вспомнили свое поражение в предыдущем матче от Шахтера. 5 марта Металлист 1925 в домашнем поединке влетел из дончан 0:7. Теперь харьковчане нашли момент посмеяться над своим обидчиком, который побывал в теле харьковского коллектива. Теперь "горняки" испытали те негативные эмоции, которые испытывали недавно футболисты Металлиста 1925.

Когда счет матча стал 7:0 в пользу Фейенорда пресс-служба харьковчан выложила новый пост со словами поддержки "Без слов...Шахтер, идите обнимем".

Однако "горняки" смогли хотя бы на гол престижа, а не то. что Металлист 1925 в УПЛ проиграл "всуху" 0:7.

Единственный гол Шахтера в ворота "Фейенорда" забил появившийся на поле по замене Кевин Келси. Похоже, что харьковчане уже перестарались со своим троллингом.

В итоге – 7:1, разгромное поражение вылетевшего из еврокубков Шахтера.



Тролинг Металлиста 1925 / Скриншот из твиттера харьковского клуба

Напомним, что Шахтер перехватил лидерство у Днепра-1 в УПЛ. Теперь преимущество "горняков" составляет 3 балла. Металлиста 1925 идет восьмым, имея в своем активе 20 очков.