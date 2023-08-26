Ложка дегтя перед боем Усика: украинцы Черкашин и Митрофанов проиграли впервые в карьере – видео

Федор и Дмитрий неудачно выступили в андеркарде боя Александра против Даниэля Дюбуа. Особенно провальным получился поединок Митрофанова, четырежды побывавший в нокдауне за два раунда.

В субботу в польском Вроцлаве проходит вечер бокса с участием нескольких украинцев. Главным событием дня должно стать бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 канал.

Следите с нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Между тем, в андеркарде поединка свои встречи провели Федор Черкашин и Дмитрий Митрофанов. К сожалению, ребята не смогли порадовать своих болельщиков.

Бой Черкашина против француза Ануэля Нгамисенге продолжался все 8 запланированных раундов. Встреча прошла явно не по плану украинца. В третьем раунде Федор дважды побывал в нокдауне.

А в четвертом судье оштрафовали украинского боксера среднего веса на один балл. В итоге двое из трех рефери отдали победу Нгамисенге (76:74, 75:75, 78:72). Для Черкашина это первое поражение в профессиональной карьере. Прошедшие 22 встречи украинец выиграл.

Видеообзор боя Федор Черкашин – Ануэль Нгамисенге:

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Так же дебютное поражение допустил и Митрофанов в первом среднем весе. Чемпион WBO Oriental уступил Хамзи Ширазу, которому принадлежит пояс WBC Silver. Бой продлился всего два раунда.

Уже в первом Дмитрий трижды оказался в нокдауне, а после очередного во втором раунде судья остановил встречу. В отчетный бой Митрофанов выиграл 13 поединков и однажды сыграл вничью в 14 встречах.

Видеообзор боя Дмитрий Митрофанов – Хамза Шираз:

Напомним, что бой Усик – Дюбуа начнется не раньше полуночи. Боксеры будут сражаться за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и The Ring в тяжелом весе. Все они принадлежат украинцу после двух побед над Энтони Джошуа.