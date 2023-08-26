У суботу в польському Вроцлаві проходить вечір боксу за участю кількох українців. Головною подією дня має стати бій між Олекандром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Тим часом в андеркарді поєдинку свої зустрічі провели Федір Черкашин та Дмитро Митрофанов. На жаль, хлопці не змогли потішити своїх вболівальників.

Бій Черкашина проти француза Ануеля Нгаміссенге тривав всі 8 запланованих раундів. Зустріч пройшла явно не за планом українця. У третьому раунді Федір двічі побував у нокдауні.

А у четвертому судді оштрафували українського боксера середньої ваги на один бал. У підсумку двоє з трьох рефері віддали перемогу Нгаміссенге (76:74, 75:75, 78:72). Для Черкашина це перша поразка у професійній кар'єрі. Минулі 22 зустрічі українець виграв.

Відеоогляд бою Федір Черкашин – Ануель Нгаміссенге:

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Так само дебютної поразки припустився і Митрофанов у першій середній вазі. Чемпіон WBO Oriental поступився Хамзі Ширазу, якому належить пояс WBC Silver. Бій протривав всього два раунди.

Вже у першому Дмитро тричі опинився в нокдауні, а після чергового у другому раунді суддя зупинив зустріч. До звітного бою Митрофанов виграв 13 поєдинків та одного разу зіграв внічию у 14-ти зустрічах.

ВІдеоогляд бою Дмитро Митрофанов – Хамза Шираз:

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа розпочнеться не раніше опівночі. Боксери битимуться за чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та The Ring у надважкій вазі. Всі вони належать українцю після двох перемог над Ентоні Джошуа.