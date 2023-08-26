В польском Вроцлаве продолжается вечер бокса с участием нескольких украинцев. Главным боем события станет встреча между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 канал.

Следите с нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Тем временем в андеркарде запланировано сражение с участием другого известного нашего боксера Дениса Беринчика. Соперником спортсмена из Луганщины стал швед Энтони Игит.

Денис любит радовать поклонников яркими выходами на ринг. В этот раз не стал исключением, украинец примерил образ викинга с топором. На ней была запечатлена надпись "Слава Украине".

Видео выхода Беринчика:

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Беринчик будет защищать пояс WBO International в бою с Игитом. Оппоненты уже встречались на Олимпийских играх-2012, тогда Денис одолел шведа в 1/8 финала.

В общей сложности украинец выиграл все 17 своих боев на профессиональном уровне. Напомним, что поединок между Усиком и Дюбуа начнется не раньше полуночи.