Федерер возвращается и сыграет в паре с Надалем на Кубке Лэйвера

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль подтвердили, что сыграют на турнире Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне. Бывшие лидеры мирового рейтинга представят команду Европы.

Федерер и Надаль возвращаются

Пятый розыгрыш Кубка Лэйвера состоится 23 – 25 сентября 2022 года. Команды Европы встретится со сборной мира в Лондоне на арене The O2.

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Федерер и Надаль уже дважды вместе выступали на Кубке Лэйвера – в 2017 и 2019 годах. На дебютном розыгрыше Роджер и Рафаэль сыграли в паре.

Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото из фейсбука Роджера Федерера

Что известно о Кубке Лэйвера

Турнир был создан в 2017 году при содействии Роджера Федерера. Соревнования названы в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера.

В 2022 году состоится пятый розыгрыш Кубка Лэйвера. Команды Европы выигрывали турнир четыре раза подряд. В 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Капитаном команды Европы является легендарный швед Бьерн Борг. Команду мира возглавляет не менее именитый и эпатажный американец Джон Макинрой.

. Роджер Федерер в настоящее время восстанавливается после третьей операции на колене. Теннисист заявил, что Кубок Лэйвера входит в его планы по возвращению на корт.