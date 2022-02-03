Федерер и Надаль возвращаются

Пятый розыгрыш Кубка Лэйвера состоится 23 – 25 сентября 2022 года. Команды Европы встретится со сборной мира в Лондоне на арене The O2.

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Федерер и Надаль уже дважды вместе выступали на Кубке Лэйвера – в 2017 и 2019 годах. На дебютном розыгрыше Роджер и Рафаэль сыграли в паре.

Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото из фейсбука Роджера Федерера

Важно. Роджер Федерер в настоящее время восстанавливается после третьей операции на колене. Теннисист заявил, что Кубок Лэйвера входит в его планы по возвращению на корт.

Что известно о Кубке Лэйвера