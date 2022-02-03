Федерер и Надаль возвращаются
Пятый розыгрыш Кубка Лэйвера состоится 23 – 25 сентября 2022 года. Команды Европы встретится со сборной мира в Лондоне на арене The O2.
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Федерер и Надаль уже дважды вместе выступали на Кубке Лэйвера – в 2017 и 2019 годах. На дебютном розыгрыше Роджер и Рафаэль сыграли в паре.
Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото из фейсбука Роджера Федерера
Что известно о Кубке Лэйвера
- Турнир был создан в 2017 году при содействии Роджера Федерера. Соревнования названы в честь легендарного австралийского теннисиста Рода Лэйвера.
- В 2022 году состоится пятый розыгрыш Кубка Лэйвера. Команды Европы выигрывали турнир четыре раза подряд. В 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
- Капитаном команды Европы является легендарный швед Бьерн Борг. Команду мира возглавляет не менее именитый и эпатажный американец Джон Макинрой.