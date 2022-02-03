Федерер і Надаль повертаються
П'ятий розіграш Кубку Лейвера відбудеться 23 – 25 вересня 2022 року. Команди Європи зустрінеться зі збірною світу у Лондоні на арені The O2.
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Федерер і Надаль уже двічі разом виступали на Кубку Лейвера – у 2017 та 2019 роках. На дебютному розіграші Роджер і Рафаель зіграли в парі.
Анонс Кубка Лейвера 2022 / Фото з фейсбуку Роджера Федерера
Що відомо про Кубок Лейвера
- Турнір було створено у 2017 році за сприяння Роджера Федерера. Змагання названі на честь легендарного австралійського тенісиста Рода Лейвера.
- У 2022 році відбудеться п'ятий розіграш Кубка Лейвера. Команди Європи вигравала турнір чотири поспіль рази. У 2020 році змагання не відбулися через пандемію коронавірусу.
- Капітаном команди Європи є легендарний швед Б'єрн Борг. Команду світу очолює не менш іменитий та епатажний американець Джон Макінрой.