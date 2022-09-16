Реал приглашает: Федерер и Надаль могут сыграть выставочный матч на "Сантьяго Бернабеу"
Источник:твиттер ESPN
Действующий победитель Лиги чемпионов намерен провести на своей арене матч звезд тенниса. Друг с другом могут сойтись рекордсмены турниров Grand Slam.
В четверг, 15 сентября, титулованный теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Швейцарец повесил ракетку на гвоздь в возрасте 41 года.
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Последним турниром Федерера будет Кубок Лейвера, который пройдет в конце сентября. Впрочем, швейцарец не исключил возможности своего участия в теннисных матчах вне тура АТР.
Да, совсем скоро Роджер может провести товарищеский выставочный поединок против Рафаэля Надаля. С такой инициативой выступил мадридский футбольный клуб Реал. Игру должен принять стадион "Сантьяго Бернабеу" с емкостью 80 тысяч зрителей.
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Напомним, что Федерер выиграл из своей карьеры 103 турнира АТР, среди которых 20 – ивенты Grand Slam. По этому показателю он немного уступает Надалю, являющемуся рекордсменом (22).Интересный факт. Федерер и Надаль провели один из 40 поединков. Преимущество на стороне испанского теннисиста – 24 против 16 у швейцарца.