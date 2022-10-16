Федерацию биатлона Украины может возглавить депутат Крулько: что о нем известно

Еще весной должны были состояться выборы на пост нового президента Федерации биатлона Украины. Однако из-за войны, их перенесли на неопределенный срок.

Недавно стало известно, что выборы главы Федерации биатлона Украины должны пройти 14 ноября. Дмитрий Пидручный подчеркнул, что планирует принять участие в них.

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Возможный план Бринзака

Однако СМИ сообщили, что новым главой ФБУ может стать Иван Крулько.

Сообщают, что на проходившей в прошлом месяце конференции Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге он входил в состав украинской делегации.

Отдельным членам IBU его уже пытались представить в качестве будущего руководителя Федерации биатлона Украины.

Напомним, что с 1998 года федерацию возглавляет Владимир Бризнак. Ранее он заявлял, что не намерен подавать свою кандидатуру на следующих выборах.

Что известно об Иване Крульке

Крулько - народный депутат от ВО "Батькивщина". Является кандидатом юридических наук, народным депутатом последних двух созывов и первым заместителем председателя комитета по бюджету ВРУ IX созыва.

Его братья Василий является президентом Закарпатской региональной федерации биатлона и депутатом Закарпатского облсовета.