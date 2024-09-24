Скандал в федерация карате: члена президиума обвинили в создании анонимного телеграм-канала

Дисциплинарный комитет Украинской федерации каратэ (УФК) установил причастность члена президиума Антона Никулина в администрировании анонимного телеграмм-канала "Тайны УФК". Там публиковались сообщения о руководстве и деятельности УФК.

Анонимный канал "Тайны УФК" был создан 14 сентября 2024 года. По информации пресс-службы Украинской федерации каратэ, к его деятельности причастен начальник управления спорта Львовского горсовета и член правления федерации Антон Никулин.

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В чем обвиняют члена президиума УФК Никулина

В ходе расследования Дисциплинарного комитета УФК были установлены факты причастности Никулина к созданию и администрированию анонимного канала. Собранные скриншоты доказывают, что член президиума УФК добавлял участников в сообщество 14 сентября 2024 года.

Дисциплинарный комитет установил, что действия Никулина нарушают этические нормы и наносят ущерб репутации федерации и ее членам. Исходя из установленных в ходе следствия фактов, комитет будет инициировать лишение Антона Никулина членства в Украинской федерации каратэ, а также исключение из состава президиума.

Скандальную ситуацию прокомментировал бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна. На своей странице в инстаграме он опубликовал пост относительно анонимного телеграм-канала. По словам Станислава, Никулину "не удалось получить заветное кресло министра спорта", из-за чего он начал работу по дискредитации федерации каратэ. Никулин распространял "оскорбительную и ложную информацию о руководстве, тренеров и спортсменов УФК".

Никулин "спалился" при создании анонимного телеграм-канала / фото из инстаграма Горуны

Отметим, что Антон Никулин с мая 2017 года занимает должность начальника управления спорта Львовского городского совета. В 2021 году был главным тренером сборной Украины по каратэ на Олимпийских играх в Токио-2020, где Анжелика Терлюга и Станислав Горуна получили "серебро" и "бронзу" соответственно.