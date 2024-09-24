Анонімний канал "Тайны УФК" був створений 14 вересня 2024 року. За інформацією пресслужби Української федерації карате, до його діяльності причетний начальник управління спорту Львівської міськради та член правління федерації Антон Нікулін.

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У чому звинувачують члена президії УФК Нікуліна

В ході розслідування Дисциплінарного комітету УФК були встановлені факти причетності Нікуліна до створення та адміністрування анонімного каналу. Зібрані скриншоти доводять, що член президії УФК додавав учасників до спільноти 14 вересня 2024 років.

Дисциплінарний комітет встановив, що дії Нікуліна порушують етичні норми та завдають шкоди репутації федерації та її членам. Виходячи зі встановлених в ході слідства фактів, комітет ініціюватиме позбавлення Антона Нікуліна членства в Українській федерації карате, а також виключення зі складу президії.

Скандальну ситуацію прокоментував бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував пост щодо анонімного телеграм-каналу. За словами Станіслава, Нікуліну "не вдалося отримати омріяне крісло міністра спорту", через що він почав роботу з дискредитації федерації карате. Нікулін поширював "образливу та неправдиву інформацію про керівництво, тренерів та спортсменів УФК".

Нікулін "спалився" при створенні анонімного телеграм-каналу / фото з інстаграму Горуни

Зазначимо, що Антон Нікулін з травня 2017 року обіймає посаду начальника управління спорту Львівської міської ради. У 2021 році був головним тренером збірної України з карате на Олімпійських іграх в Токіо-2020, де Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна здобули "срібло" та "бронзу" відповідно.