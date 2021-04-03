В Федерации хоккея Украины выразили недовольство Украинской хоккейной лиге по проведению чемпионата. И требуют внесения изменений.

В Федерации хоккея Украины свои требования объясняют желанием "улучшить выступления национальной сборной на международной арене и защитой интересов прав украинских игроков". Поэтому выразили свое "беспокойство" ситуацией в УХЛ.

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Руководство федерации убеждено, что "национальное первенство не способствует улучшению подготовки главной команды страны".

Поэтому там выдвинули ряд требований руководству УХЛ по изменению регламента чемпионата:

принять лимит на количество легионеров – до 10 хоккеистов;

установить четкие международные паузы в соревновательном календаре для подготовки сборной Украины во время проведения национального первенства;

установить дату завершения чемпионата Украины за 15 суток до старта мирового первенства.

В ФХУ "готовы содействовать качественному судейству в чемпионате, заниматься подготовкой арбитров и повышением их квалификации".

При этом что это не весь перечень требований федерации к УХЛ. И впоследствии он будет озвучен весь.