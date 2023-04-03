Федерация фехтования Украины подала иск в CAS против допуска россиян к международным соревнованиям

Международная федерация фехтования (FIE) решила допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Федерация фехтования Украины оказалась не согласна с таким решением и подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Международная федерация фехтования допустила россиян и белорусов к соревнованиям своим решением во время внеочередного конгресса 10 марта 2023 года. Он прошел в онлайн-формате. Это было еще до того, как Международный олимпийский комитет "рекомендовал" международным федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

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Еще перед тем 8 марта 2023 ujlf Федерация фехтования Украины (ФФУ) получила информацию о намерении FIE вынести на голосование внеочередного конгресса вопрос о возобновлении разрешения на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Как уверяют в ФФУ, они потребовали исключения этого вопроса из повестки дня и обратилась в Этический Комитет FIE с дисциплинарной жалобой на основании нарушения ими ряда правил Этического кодекса как составляющей Уставов FIE. И все же этот вопрос вынесли на голосование, и за него проголосовали "положительно".

"Созыв внеочередного конгресса FIE и голосования были проведены с рядом процедурных нарушений Устава FIE. Учитывая это, Федерация фехтования Украины обратилась в Спортивный арбитражный суд с заявлением об отмене решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE", – говорится в сообщении ФФУ.

Следует отметить, что юридическое сопровождение ФФУ осуществляется юридической фирмой "Илльяшев и Партнеры" pro bono. Именно Михаил Илльяшев был избран президентом Федерации фехтования Украины 1 марта 2023 года, когда министр молодежи и спорта, а также президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт сложил свои полномочия президента ФФУ.

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Уже после этого Федерация фехтования Украины отреагировала на решение FIE, заявив, что она будет бойкотировать те соревнования, куда допустят россиян. Уже впоследствии и правительство заявило, что если украинские спортсмены будут выступать на турнирах, где среди участников россияне и белорусы, то представляемые ими федерации могут потерять статус "национальной".