Биатлонисты поддержат семью Малышева
Последний раз Малышев привлекался к выступлениям за юниорскую сборную Украины по биатлону 2 года назад. Ситуацию прокомментировал глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.
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Конечно, мы помогаем его семье. Наши зарубежные партнеры, в частности чешские спортсмены, уже собрали 6 тысяч евро для семьи. Я связался с Харьковом, там сейчас очень сложная ситуация, но мы занимаемся этим вопросом,
– рассказал Владимир Михайлович.
Пока ситуация в украинском биатлоне остается напряженной, поскольку многие спортсмены призваны на войну, а у некоторых возникли проблемы в городах проживания, из-за чего их пришлось эвакуировать.
"Многие наши военнообязанные спортсмены, сейчас призваны по месту своей службы. Но мы обязательно переживем этот момент и вернемся на мирные спортивные соревнования, а не военные.
Мы связываемся со всеми, сейчас в Тисовце у нас есть спортсмены, в Тернополе поселили на базе наших спортсменов из Сум и Чернигова, которые не могут добраться домой. Сейчас ситуация тяжелая для всех. Но прорвемся!", – сказал Владимир Бринзак.
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