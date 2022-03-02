Биатлонисты поддержат семью Малышева

Последний раз Малышев привлекался к выступлениям за юниорскую сборную Украины по биатлону 2 года назад. Ситуацию прокомментировал глава Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак.

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Конечно, мы помогаем его семье. Наши зарубежные партнеры, в частности чешские спортсмены, уже собрали 6 тысяч евро для семьи. Я связался с Харьковом, там сейчас очень сложная ситуация, но мы занимаемся этим вопросом,

– рассказал Владимир Михайлович.

Пока ситуация в украинском биатлоне остается напряженной, поскольку многие спортсмены призваны на войну, а у некоторых возникли проблемы в городах проживания, из-за чего их пришлось эвакуировать.

"Многие наши военнообязанные спортсмены, сейчас призваны по месту своей службы. Но мы обязательно переживем этот момент и вернемся на мирные спортивные соревнования, а не военные.

Мы связываемся со всеми, сейчас в Тисовце у нас есть спортсмены, в Тернополе поселили на базе наших спортсменов из Сум и Чернигова, которые не могут добраться домой. Сейчас ситуация тяжелая для всех. Но прорвемся!", – сказал Владимир Бринзак.