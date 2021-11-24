В Федерации хоккея Украины начали массово увольняться работники

В Федерации хоккея Украины царит напряженная атмосфера. Об этом сообщили сразу несколько сотрудников организации, которые пожелали сохранить свою анонимность.

По информации источника, исполнительный директор ФХУ Александра Слатвицкая сложно сходится с людьми, часто хамит им в открытой форме.

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Многие не выдерживают, но после повторных разговоров с другими руководителями Федерации продолжают работу.

В редакцию Xsport попали фото заявления на увольнение по собственному желанию известного экс-арбитра, а теперь главы комитета инспектирования Алексея Лусканя. Очевидно, что слова "Сотрудничать с человеком, у которого в хоккее нет понятия невозможно" относятся к Александре Слатвицкой.



Заявление на увольнение Алексея Лусканя / Фото Xsport

Скандал в украинском хоккее

Новый виток противостояния между Федерацией хоккея Украины и некоторыми клубами возник 11 ноября. Именно в этот день состоялось заседание общего собрания Украинской хоккейной лиги. Но оно фактически было сорвано, когда представители некоторых клубов покинули заседание. Все это произошло под руководством почетного президента Донбасса Бориса Колесникова. Он свое решение объяснил тем, что сейчас идет судебное разбирательство о законности принятия Федерации хоккея Украины в состав учредителей УХЛ.

В этот же день сборная Украины по хоккею находилась на сборах в Венгрии, где готовилась к участию в международном турнре. Но семь игроков Донбасса получили сообщение покинуть расположение сборной и вернуться в Украину.

Покинули расположение национальной сборной шесть игроков Донбасса (Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейков, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук) и еще один хоккеист Краматорска (Павел Таран). В то же время отказался это сделать Виталий Лялька. После этого Донбасс в этот же день расторг с ним соглашение.

Президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко назвал такие действия попыткой "взять в заложники своих сомнительных интересов сборные команды Украины"