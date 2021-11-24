За інформацією джерела, виконавчий директор ФХУ Олександра Слатвицька складно сходиться з людьми, часто хамить їм у відкритій формі.

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Багато хто не витримує, але після повторних розмов з іншими керівниками Федерації продовжує роботу.

До редакції Xsport потрапили фото заяви на звільнення за власним бажанням відомого ексарбітра, а тепер голови комітету інспектування Олексія Лусканя. Очевидно, що слова "Співпрацювати з людиною, яка у хокєї не має поняття неможливо" відносяться до Олександри Слатвицької.



Заява на звільенння Олексія Лусканя / Фото Xsport

Скандал в українському хокеї

Новий виток протистояння між Федерацією хокею України та деякими клубами виник 11 листопада. Саме в цей день відбулося засідання загальних зборів Української хокейної ліги. Але воно фактично було зірвано, коли представники деяких клубів покинули засідання. Все це сталося під проводом почесного президента Донбасу Бориса Колеснікова. Він своє рішення пояснив тим, що зараз триває судовий розгляд щодо законності прийняти Федерації хокею України у склад засновників УХЛ.

В цей же день збірна України з хокею перебувала на зборах в Угорщині, де готувалася до участі в міжнародному турнірі. Та сім гравців Донбасу отримали повідомлення покинути розташування збірної та повернутися до України.

Покинули розташування національної збірної шість гравців Донбасу (Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук) та ще один хокеїст Краматорська (Павло Таран). Натомість відмовився це зробити Віталій Лялька. Після цього Донбас в цей же день розірвав з ним угоду.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко назвав такі дії намаганням "взяти в заручники своїх сумнівних інтересів збірні команди України".