"Импотент": экс-игрок сборной Украины разнес президента УЕФА за его скандальные высказывания

В последние месяцы Александер Чеферин сделал немало заявлений, которые возмутили украинское общество. Он открыто поддерживал Италию в преддверии решающего матча против "сине-желтых" за прямой выход на Евро-2024, после чего уже выразил надежду, что на континентальном первенстве сыграет сборная Боснии и Герцеговины, которая, собственно, и будет соперником Украины в раунде плей-офф.

Накануне он опять выдал неоднозначный тезис. Глава УЕФА заявил, что очень обеспокоен возможным участием Украины и Израиля на Евро-2024, ведь это может вызвать провокации из-за геополитической нестабильности.

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Федецкий разочарован позицией Чеферина

Такие слова не обошел вниманием бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий. Он осудил странную позицию Александера Чеферина по отношению к Украине и заявил, что это выглядит очень некрасиво, с учетом, что родная страна президента УЕФА также имеет горький опыт войны:

"Очень странно слышать такие заявления Чеферина, поскольку Словения тоже проходила через войну своего времени. Или Хорватия, как рассказывал Дарио Срна. Интересно, что перед матчем против Италии в квалификации на Евро-2024 схожие заявления уже звучали от Чеферина. То есть, без Италии Евро-2024 невозможно представить, а Украина там не нужна, так выходит из его слов?"

По мнению легенды УПЛ, словенец должен наоборот публично поддерживать Украину, которая защищается от оккупационных войск России. А так это выглядит, как будто он является еще одним пособником Кремля и систематически ставит палки в колеса украинскому народу.

Вместо того, чтобы делать все возможное, чтобы поддержать Украину в такое тяжелое время, и наших военных, и народ Украины, который благодаря футболу может отвлекаться от этих событий, звучит вот такое. У меня, честно говоря, нет слов. Такого не может быть! Из его слов вообще получается, что он поддержал военное вторжение России. Выразился, как импотент, простите меня на слове. Так нельзя. Игроки сборной Украины тоже это читают, все видят. Не имеет права президент УЕФА озвучивать такие тезисы. Это просто нонсенс,

– сказал Федецкий.

Отметим, что участие в Евро-2024 уже гарантировали себе 21 сборная. Еще три путевки разыграют между собой 12 команд, которые разбиты на 3 пути плей-офф. Украина в полуфинале сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае успеха финальную встречу проведет против победителя пары Израиль.– Исландия. Матчи пройдут 21 и 26 марта соответственно.