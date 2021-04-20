Решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ" получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.
Лицензия позволит компании начать игровую деятельность и играть по одним правилам с представителями индустрии. Главная цель FAVBET – создать современный и честный украинский рынок развлечений. Улучшить клиентский опыт и изменить отношение к сфере в целом.
FAVBET получает лицензию на пять лет и ежегодно платить эквивалент стоимости в госбюджет. Эти деньги пойдут в госфонд, который будет поддерживать общественно важные направления, которые часто остаются без финансирования.